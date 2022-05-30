Несовершеннолетним понадобилась госпитализация после отравления угарным газом в Ингушетии

«В полицию поступило сообщение о том, что детскую республиканскую больницу в Назрани с диагнозом: отравление угарным газом доставлены несовершеннолетние, проживающие в Карабулаке. Одному всего несколько месяцев, второму полтора года», — сказал собеседник.

По его словам, выехавшие на место инцидента правоохранители выяснили, что отравление малолетние дети получили по месту жительства из-за неисправности вентиляционной системы.

В настоящее время пострадавшие находятся в травматологическом отделении. Ингушские врачи им оказывают квалифицированную помощь. Их жизни ничего не угрожает. В отношении отца составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).