МВД

Нетрезвый житель Ингушетии решил переночевать на станции переливания крови

0

Нетрезвый житель Малгобека водворен в специальное помещение для содержания задержанных лиц, на него составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Как сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии, на днях мужчина проник в помещение расположенной на территории больницы станции переливания крови, но был задержан охранниками объекта и передан сотрудникам ППС, доставившим его в отдел.

«Ночной посетитель дал признательные показания в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он проник на территорию учреждения здравоохранения с целью переночевать», — отметили в пресс-службе ведомства.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобеке Ингушетии, где объявили ЧС, восстановлено водоснабжение
Из Ингушетии в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз
В Малгобеке Ингушетии ввели ЧС из-за отсутствия питьевой воды
Новое здание филармонии за 1,8 млрд руб. начнут строить в этом году в Ингушетии
В Ингушетии расследуют хищение 1,2 млн рублей при строительстве государственного детсада
Представители постпредства Ингушетии в Москве приняли участие в Гастрономическом фестивале
В столице Ингушетии частично на 6 часов отключат свет
В Ингушетии создан оперативный штаб для повышения эффективности уборочной кампании
Мэрия Магаса оказала гуманитарную помощь участникам СВО
Ингушские борцы греко-римского стиля из Казахстана стали призерами первенства Азии
За попытку сбыть наркотики будут судить жительницу Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 