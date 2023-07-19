Нетрезвый житель Ингушетии решил переночевать на станции переливания крови

Как сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии, на днях мужчина проник в помещение расположенной на территории больницы станции переливания крови, но был задержан охранниками объекта и передан сотрудникам ППС, доставившим его в отдел.

«Ночной посетитель дал признательные показания в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он проник на территорию учреждения здравоохранения с целью переночевать», — отметили в пресс-службе ведомства.