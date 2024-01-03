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Незаконную рубку леса выявили правоохранители в Назрановском районе Ингушетии

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Незаконную рубку леса выявили правоохранители в Назрановском районе региона, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе министерства внутренних дел по республике.

В ходе выезда следственно-оперативной группы в лесном массиве на окраине сельского поселения Али-Юрт обнаружен гусеничный трактор ДТ без номерных знаков, а также 6 спиленных стволов деревьев, предположительно породы бук различных диаметров.

Неустановленным лицам вменяется статья 260 УК России. По данному факту правоохранителями проводится проверка.

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