Незаконную рубку леса выявили правоохранители в Назрановском районе Ингушетии

В ходе выезда следственно-оперативной группы в лесном массиве на окраине сельского поселения Али-Юрт обнаружен гусеничный трактор ДТ без номерных знаков, а также 6 спиленных стволов деревьев, предположительно породы бук различных диаметров.

Неустановленным лицам вменяется статья 260 УК России. По данному факту правоохранителями проводится проверка.