Благоустройство

Новая зона отдыха появится рядом с центральным стадионом в Назрани

0

В текущем году по программе «Формирование комфортной городской среды» новое общественное пространство появится на территории, прилегающей к стадиону имени Рашида Аушева в Назрани.

В мэрии города отметили, что это будет самым масштабным проектом из всех запланированных на 2023 год. Сквер будет поделен на несколько зон — для детей, молодежи и старшего поколения.

Другая часть площадки будет благоустроена за счет проекта при поддержке комитета по туризму республики. Здесь обустроят беседки и зоны для барбекю. Это первый опыт реализации подобного проекта в городе.

Ход реализации проекта проверил глава Назрани Урусхан Евлоев, который пообщался с подрядчиком.

Начальник производственного отдела отметил, что к качеству выполнения работ замечаний нет и все мероприятия проводятся с соблюдением технологий.

«Также хотим напомнить жителям города, что именно они выбирают площадки для благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2024 году на сайте za.qorodsreda.ru. Голосование максимально открытое и прозрачное», — подчеркнули в мэрии Назрани.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Третья школа села Плиево Ингушетии будет капитально отремонтирована
Представитель Коммолодежи Ингушетии принял участие во всероссийском слете добровольцев
Три человека спасено в Ингушетии на пожарах
Более 3,5 тыс. человек привито в Ингушетии от кори
Глава Ингушетии считает, что 291-я артиллерийская бригада заслужила наименование «гвардейская»
При столкновении грузовика и легковушки в Ингушетии пострадали два человека
Школьник из Ингушетии в полуфинале конкурса чтецов «Живая классика»
Али Цокаев стал серебряным призером Всероссийских соревнований по вольной борьбе
Глава Назрановского района Ингушетии приобрел водяной насос для жителей села Сурхахи
В Ингушетии открыли аккредитацию для журналистов на всероссийский турнир по дзюдо в Назрани
Ингушский спортсмен Адам Цечоев в тройке лидеров по красивым броскам II этапа Континентальной лиги дзюдо

Главное

Яндекс.Метрика

 