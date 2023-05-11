Новая зона отдыха появится рядом с центральным стадионом в Назрани

В мэрии города отметили, что это будет самым масштабным проектом из всех запланированных на 2023 год. Сквер будет поделен на несколько зон — для детей, молодежи и старшего поколения.

Другая часть площадки будет благоустроена за счет проекта при поддержке комитета по туризму республики. Здесь обустроят беседки и зоны для барбекю. Это первый опыт реализации подобного проекта в городе.

Ход реализации проекта проверил глава Назрани Урусхан Евлоев, который пообщался с подрядчиком.

Начальник производственного отдела отметил, что к качеству выполнения работ замечаний нет и все мероприятия проводятся с соблюдением технологий.

«Также хотим напомнить жителям города, что именно они выбирают площадки для благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2024 году на сайте za.qorodsreda.ru. Голосование максимально открытое и прозрачное», — подчеркнули в мэрии Назрани.