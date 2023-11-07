НТРК «Магас» объявляет набор ведущих и корреспондентов
Национальная телерадиокомпания республики «Магас» открывает свои двери для всех, кто желает посвятить себя телевидению, сообщили газете «Ингушетия» в НТРК.
«Ждем в свою команду новых телеведущих и корреспондентов от 18 лет и старше. Мы предлагаем двухнедельную стажировку с обучением. Каждый из участников сможет набраться опыта и стать профессиональным телевизионным журналистом», — рассказал собеседник.
Требования: исполнительность, стрессоустойчивость, готовность к командировкам и к творческому процессу.
«Мы предлагаем гибкий график работы, хорошую заработную оплату труда, возможность профессионального и карьерного роста и социальный пакет согласно Трудовому кодексу Российской Федерации», — подчеркнули собеседник издания.
По его словам, будущих телевизионных журналистов ждет съемка ежедневных новостных сюжетов, интервью, репортажи, встречи с интересными людьми.
Телерадиокомпания предоставляет официальное трудоустройство, отличная атмосфера и дружный коллектив.
Для подачи заявки позвоните по номеру 8 (8734) 55-40-55 или оставьте информацию о себе по адресу нашей почты referent@ingushetiya. tv
Отмечается, что обучение за счет компании.