НТРК «Магас» объявляет набор ведущих и корреспондентов

«Ждем в свою команду новых телеведущих и корреспондентов от 18 лет и старше. Мы предлагаем двухнедельную стажировку с обучением. Каждый из участников сможет набраться опыта и стать профессиональным телевизионным журналистом», — рассказал собеседник.

Требования: исполнительность, стрессоустойчивость, готовность к командировкам и к творческому процессу.

«Мы предлагаем гибкий график работы, хорошую заработную оплату труда, возможность профессионального и карьерного роста и социальный пакет согласно Трудовому кодексу Российской Федерации», — подчеркнули собеседник издания.

По его словам, будущих телевизионных журналистов ждет съемка ежедневных новостных сюжетов, интервью, репортажи, встречи с интересными людьми.

Телерадиокомпания предоставляет официальное трудоустройство, отличная атмосфера и дружный коллектив.

Для подачи заявки позвоните по номеру 8 (8734) 55-40-55 или оставьте информацию о себе по адресу нашей почты referent@ingushetiya. tv

Отмечается, что обучение за счет компании.