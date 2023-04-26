Безопасность

Обеспечение безопасности на дорогах обсудили на совещании в Магасе

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Обеспечение безопасности на дорогах обсудили на совещании в Магасе под руководством Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

Как отметил советник руководителя субъекта Игорь Антонов, в первом квартале текущего года выявлен значительный рост ДТП. Основной причиной происшествий является нарушение ПДД водителями: превышение скорости, выезд на встречную полосу и несоблюдение очередности проезда на перекрестках.

По его словам, автоаварии происходят из-за низкой дисциплины водителей и неудовлетворительного состояния автодорог муниципального значения. В частности, отсутствуют пешеходные переходы, разметки, дорожные знаки и уличное освещение.

Калиматов отметил, что каждое ДТП — это, прежде всего, большая человеческая трагедия. «Следует уделить особое внимание проведению воспитательной работы с детьми и подростками, ужесточить требования к частным предприятиям, осуществляющим подготовку водителей», — цитирует Главу региона его пресс-служба.

Отметим, что в республике реализуется региональная программа «Безопасность дорожного движения» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Размещены тематические материалы (баннеры, буклеты), проводятся передачи на ТВ и радио, поставлен и будет скоро передан на баланс МВД по республике мобильный комплекс «Дозор-М 3» в целях обеспечения автоматического распознавания подложных номеров и проверки ТС по различным базам данных, во всех организациях отдыха и детских лагерях с участием инспекторов УГИБДД проведены уроки по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

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