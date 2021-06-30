Обратившемуся к Путину овцеводу из Ингушетии помогут в получении земли для селекционной работы

0

Владимир Путин намерен обсудить с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым вопрос выделения земли селекционеру-овцеводу Исраилу Мурзабекову, обратившемуся к Президенту во время прямой линии с народом в среду.

«Мы делаем первые шаги в этой сфере. По куриному мясу решили проблему, но не все знают, что яйцо, чтобы кур растить, мы до сих пор завозим», — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что малоземелье — известная проблема в регионах Северного Кавказа. По его мнению, селекция в животноводстве требует особого внимания государства.

«Это то, на что мы обращаем всё больше и больше внимания. Это касается и семян, и животноводства», — заявил Путин, пообещав помощь ингушскому фермеру.

Исраил Магомедович Мурзабеков занимается селекционной работой над выведением некогда утраченной породы овец, а также улучшением 3-4 пород овец различных направлений — тонкорунной, полутонкорунной, шубно-меховой и др. Ведет огромную работу на небольшом участке своего личного хозяйства. Вместе с тем он занимается сбором, хранением чистых сортов кукурузы, картофеля, фасоли, гороха, тыквы, ячменя, овса (без ГМО) и их селекционированием для создания в дальнейшем своей кормовой базы.

Ранее газета «Ингушетия» в развернутом материале подробно рассказывала об Исраиле Мурзабекове и его деятельности.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Единороссы горсовета Магаса доложили заседанию о проделанной работе
«Ростелеком» и производитель телеком-оборудования «Т8» будут развивать продукцию радиоэлектронной промышленности на отечественной электронно-компонентной базе
В России не планируется блокировать иностранные соцсети — Путин
Ингушский «Россельхозцентр» обследовал на наличие вредителей более 70 тысяч гектаров сельхозугодий
В Ингушетии за сутки выявлено 27 новых случаев Covid-19
Общественники проверили условия содержания заключенных в СИЗО Ингушетии
Жители России прислали более 1,2 млн вопросов для прямой линии с Путиным
Ингушское отделение «Бессмертного полка России» награждено благодарственным письмом
Назир Богатырев стал призером молодежного первенства СКФО по дзюдо
Жителя Назрани отправили под подписку о невыезде за экстремистские высказывания в интернете
Каратисты из клуба «Вайнах» стали победителями и призерами этапа Кубка мира

Главное

Яндекс.Метрика

 