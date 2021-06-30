Обратившемуся к Путину овцеводу из Ингушетии помогут в получении земли для селекционной работы

«Мы делаем первые шаги в этой сфере. По куриному мясу решили проблему, но не все знают, что яйцо, чтобы кур растить, мы до сих пор завозим», — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что малоземелье — известная проблема в регионах Северного Кавказа. По его мнению, селекция в животноводстве требует особого внимания государства.

«Это то, на что мы обращаем всё больше и больше внимания. Это касается и семян, и животноводства», — заявил Путин, пообещав помощь ингушскому фермеру.

Исраил Магомедович Мурзабеков занимается селекционной работой над выведением некогда утраченной породы овец, а также улучшением 3-4 пород овец различных направлений — тонкорунной, полутонкорунной, шубно-меховой и др. Ведет огромную работу на небольшом участке своего личного хозяйства. Вместе с тем он занимается сбором, хранением чистых сортов кукурузы, картофеля, фасоли, гороха, тыквы, ячменя, овса (без ГМО) и их селекционированием для создания в дальнейшем своей кормовой базы.

Ранее газета «Ингушетия» в развернутом материале подробно рассказывала об Исраиле Мурзабекове и его деятельности.