НКО

Общественники из Ингушетии стали частью общероссийской сети «Добро. Центр»

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Ингушская региональная организация «Всероссийского общества слепых» стала частью большой сети «Добро. Центр».

Как сообщили в комитете по делам молодежи республики, центры занимаются развитием социальных и гражданских инициатив в своем городе, а взамен получают дополнительную поддержку и ресурсы на собственные проекты.

В рамках программы акселерации Ассоциации волонтерский центров представители НКО, общественных и культурных объединений на Всероссийской «Добро. конференции» рассказали о том, как будут развиваться их организации, если станут частью социальной франшизы «Добро. Центр».

Общественная региональная организация со своей задачей справились и прошли финальную часть обучения. Отмечается, что координатором работы выступала Ашат Колоева.

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