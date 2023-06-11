Общественники из Ингушетии стали частью общероссийской сети «Добро. Центр»

Как сообщили в комитете по делам молодежи республики, центры занимаются развитием социальных и гражданских инициатив в своем городе, а взамен получают дополнительную поддержку и ресурсы на собственные проекты.

В рамках программы акселерации Ассоциации волонтерский центров представители НКО, общественных и культурных объединений на Всероссийской «Добро. конференции» рассказали о том, как будут развиваться их организации, если станут частью социальной франшизы «Добро. Центр».

Общественная региональная организация со своей задачей справились и прошли финальную часть обучения. Отмечается, что координатором работы выступала Ашат Колоева.