Объявлен конкурс на разработку эскиза медали к 100-летию Ингушской государственности

Отмечается, что место подачи заявок на участие и подведения итогов конкурсного отбора — город Магас, улица Муталиева, д. 1

Телефон для справок: 8(8734)55-45-03. Электронная почта: minnats@ingushetia.ru.

Напомним, Ингушская автономная область с центром во Владикавказе была образована в составе РСФСР 7 июля 1924 года и просуществовала 10 лет.