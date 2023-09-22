Юбилей

Объявлен конкурс на разработку эскиза медали к 100-летию Ингушской государственности

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Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики объявляет конкурс на разработку лучшего эскиза медали к 100-летию Ингушской государственности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что место подачи заявок на участие и подведения итогов конкурсного отбора — город Магас, улица Муталиева, д. 1

Телефон для справок: 8(8734)55-45-03. Электронная почта: minnats@ingushetia.ru.

Напомним, Ингушская автономная область с центром во Владикавказе была образована в составе РСФСР 7 июля 1924 года и просуществовала 10 лет.

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