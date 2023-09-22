Объявлен конкурс на разработку эскиза медали к 100-летию Ингушской государственности
Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики объявляет конкурс на разработку лучшего эскиза медали к 100-летию Ингушской государственности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что место подачи заявок на участие и подведения итогов конкурсного отбора — город Магас, улица Муталиева, д. 1
Телефон для справок: 8(8734)55-45-03. Электронная почта: minnats@ingushetia.ru.
Напомним, Ингушская автономная область с центром во Владикавказе была образована в составе РСФСР 7 июля 1924 года и просуществовала 10 лет.