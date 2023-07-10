Один человек погиб при ДТП в Ингушетии

Автоавария произошла в понедельник утром в Назрановском районе, на 578 км ФАД Р-217 «Кавказ». Водитель автомобиля Hyundai Solaris, не справившись с управлением, совершил столкновение с дорожным ограждением.

Пострадавший на попутном транспорте доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для деблокировки пострадавших привлекались силы и средства поисково-спасательного отряда «24» Карабулака в количестве трех человек и 1 единицы техники.