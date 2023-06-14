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Один человек пострадал при хлопке газа в магазине в Ингушетии

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По уточненным данным в среду днем произошел взрыв в двухэтажном магазине в Малгобекском районе, есть пострадавший, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 14:55 мск в дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что в сельском поселении Средние Ачалуки по улице Цечоева произошло происшествие в помещении продовольственного магазина двухэтажного здания. В результате пострадал один человек», — сказал собеседник.

По его данным, пострадавший с ожогами различной степени доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Как отметили в ведомстве, произошел хлопок газовоздушной смеси.

Ранее в местной администрации газете «Ингушетия» сообщали, что на место инцидента выехали представители муниципалитета, правоохранительных органов, экстренных служб. Там же находится глава села.

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