Один человек пострадал при хлопке газа в магазине в Ингушетии
По уточненным данным в среду днем произошел взрыв в двухэтажном магазине в Малгобекском районе, есть пострадавший, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В 14:55 мск в дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что в сельском поселении Средние Ачалуки по улице Цечоева произошло происшествие в помещении продовольственного магазина двухэтажного здания. В результате пострадал один человек», — сказал собеседник.
По его данным, пострадавший с ожогами различной степени доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.
Как отметили в ведомстве, произошел хлопок газовоздушной смеси.
Ранее в местной администрации газете «Ингушетия» сообщали, что на место инцидента выехали представители муниципалитета, правоохранительных органов, экстренных служб. Там же находится глава села.