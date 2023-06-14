Один человек пострадал при хлопке газа в магазине в Ингушетии

«В 14:55 мск в дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что в сельском поселении Средние Ачалуки по улице Цечоева произошло происшествие в помещении продовольственного магазина двухэтажного здания. В результате пострадал один человек», — сказал собеседник.

По его данным, пострадавший с ожогами различной степени доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Как отметили в ведомстве, произошел хлопок газовоздушной смеси.

Ранее в местной администрации газете «Ингушетия» сообщали, что на место инцидента выехали представители муниципалитета, правоохранительных органов, экстренных служб. Там же находится глава села.