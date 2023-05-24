Офис ингушского регионального филиала фонда «Защитники Отечества» будет находиться в Назрани

Здесь ветераны боевых действий и добровольцы СВО, а также члены их семей, смогут обращаться к специалистам за юридической, психологической и медицинской помощью. Им помогут с оформлением выплат, отпусков, прохождением военно-лечебной комиссии, присвоением статуса ветерана боевых действий. Также всех желающих будут привлекать к участию в различных социальных проектах республики.

Офис будет располагаться по улице имени Асият Тутаевой. Рабочая площадь помещений составляет 500 кв. метров. Предусмотрены условия для людей с ОВЗ, а также место для отдыха и развлечения малолетних детей, пока их родители будут решать свои вопросы. Обслуживание интересов участников СВО и их семей будет осуществляться по той же схеме, что и МФЦ — по принципу «одного окна».

Руководители региональных отделений Фонда прошли подготовку на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

«Создание Фонда «Защитники Отечества» — это поручение Президента России Владимира Путина, и оно связано с заботой о наших героях, защитниках Родины. На фонд возложены функции по решению многих вопросов участников СВО. И, соответственно, эта работа требует особого подхода. Здесь очень важно сочувствие и ответственное отношение к людям, которые будут приходить в фонд за помощью. Организация в скором времени начнет функционировать и мы, конечно, будет держать на контроле ее деятельность», — отметил Калиматов.

Напомним, с инициативой создания фонда выступил Президент страны Владимир Путин. Соответствующий указ глава государства подписал 3 апреля текущего года.