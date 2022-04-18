Учения

Огнеборцы успешно потушили условный пожар в горной Ингушетии

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В Джейрахском районе Ингушетии прошли штабные учения по тушению условного лесного пожара, который перекинулся на жилые дома сельского поселения Армхи, сообщает пресс-служба МЧС региона.

«По замыслу учений, на территории лесного массива сельского поселения Армхи произошел пожар. В результате ветреной погоды и отсутствия достаточного количества своих сил и средств для ликвидации возникшего природного пожара, скорость распространения пожара увеличилась, горение леса распространилось в северо-западном направлении, в результате чего пожар перекинулся на жилые дома», — говорится в сообщении.

Благодаря слаженным действиям пожарных и сотрудников лесного хозяйства условный пожар удалось быстро ликвидировать.
Всего при проведении данного этапа привлечена группировка сил и средств в составе 239 человек и 58 единиц техники.

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