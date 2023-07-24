Охотоведы Ингушетии приступили к заготовке кормов для лесных кормушек

Как сообщили газете «Ингушетия» в экологическом ведомстве, заготовленное сено складируют в стога. Оно специально просолено, что позволяет ему дольше храниться и не портиться.

«Особенно ценным считается сено, заготовленное в середине лета. В этот период оно обладает лучшими вкусовыми и витаминными качествами, что делает его особенно лакомым для диких животных», — делится собеседник издания.

Подкормка зверей в охотничьих угодьях Ингушетии проходит ежегодно.