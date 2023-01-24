Около 146 млн рублей направят на ремонт энергообъектов в Ингушетии в 2023 году

Рост финансирования запланированных мероприятий подготовки энергокомплекса региона к стабильному функционированию в период сложных погодных условий и максимальных нагрузок составил 5 % в сравнении с предшествующим годом, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе компании.

В числе ключевых производственных работ текущего года — ремонт 37 км линий электропередачи различного класса напряжения. Кроме того, специалисты вернут первоначальные эксплуатационные характеристики 18 силовым трансформаторам, 70 коммутационным аппаратам на питающих центрах 35-110 кВ, 120 трансформаторным подстанциям 0,4-10 кВ. Для избежания технологических нарушений, вызванных падением деревьев и ветвей на провода, от древесной и кустарниковой растительности будет расчищено почти 41 га трасс воздушных линий.

Одновременно с ремонтом оборудования во всех районных электрических сетях филиала «Ингушэнерго» пройдут противоаварийные тренировки, в ходе которых энергетики отработают навыки ликвидации нарушений электроснабжения и взаимодействия с другими оперативными службами.

«Электроэнергетика — это непрерывный цикл: обеспечивая качественное электроснабжение потребителей в текущий осенне-зимний период, мы одновременно готовимся к сложным погодным условиям следующего, — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. — Отдельно хочу отметить ежегодный рост финансирования ремонтной программы филиала. «Россети Северный Кавказ» планомерно увеличивают объем технических мероприятий на электросетевых объектах республики, обеспечивая тем самым надежность в подаче энергоресурса жителям региона».