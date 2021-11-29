Около 150 мероприятий намечено в Ингушетии в 2022 году к 30-летию образования республики

Программа представляет собой широкий спектр праздничных мероприятий, включающих в себя гастроли театральных организаций и концерты мастеров искусств, гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце, выставки в музеях городов страны, подведомственных Минкультуры России, дни культуры Ингушетии в субъектах страны.

Главное республиканское праздничное мероприятие состоится 4 июня будущего года на площади Алания перед башней Согласия в городе Магасе.

В течение 2022 года под эгидой празднования 30-летия Ингушетии пройдут различные фестивали народного творчества, этнической музыки, конкурсы хореографических коллективов, школ искусств, исполнителей на национальных инструментах, детских рисунков и чтецов, передвижные выставки региональных музеев, акции: «Библионочь», «Ночь кино», «Ночь музеев», «Ночь искусств».

Жителей и гостей республики ждут также новые театральные постановки по пьесам ингушских и русских классиков.

В исполнении государственного ансамбля народных танцев «Ингушетия» и государственного фольклорного ансамбля «Магас» пройдут постановки 5 хореографических композиций.

«Юбилей Ингушетии — это знаковое событие и большой праздник для республики, для каждого ее жителя. Праздничные мероприятия будут проходить во всех городах и районах республики, мы хотим отпраздновать 30-летие республики — масштабно и достойно», - отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, комментируя предстоящее событие.

Культурный марафон ознаменуется также открытием двух домов культуры в Малгобекском и Сунженском районах республики, созданием видеофильма «Мемориальный комплекс. Погружение в историю», изданием двух сборников с ингушскими песнями и с историей зарождения ингушского театра.

Ранее, по поручению Калиматова, был объявлен конкурс эскизов официальной эмблемы празднования 30-летия образования Республики Ингушетия. На конкурс представлено более 18 авторских работ от жителей республики различных возрастных категорий. Подведение итогов конкурса состоится 10 декабря этого года.