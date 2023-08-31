Промышленность

Около 250 млн рублей в виде льготных займов получат предприятия Ингушетии

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В сентябре текущего года два промышленных предприятия Ингушетии получат около 250 млн рублей в виде льготных займов. При помощи этих средств получатели мер поддержки построят важные для республики предприятия.

Об этом в своем ТГ написал Глава региона Махмуд-Али Калиматиов после рабочей встречи с руководителем республиканского министерства промышленности и цифрового развития Бадмой Дорджиевым, на которой были подведены итоги деятельности ведомства за 6 месяцев этого года.

Руководитель субъекта отметил, что в Ингушетии наблюдается «динамичное развитие металлургического производства и изготовления строительных материалов, легкой и пищевой промышленности, деревообработки и производства изделий из дерева. Это говорит о перспективности и потенциале промышленного сектора региона».

«Ведется работа по закупке нового транспорта. В скором времени мы оплатим 78 единиц ТС. Поручил Бадме Дорджиеву назначить автобусы на те маршруты, где у нас наблюдался дефицит по этой части. Развиваем и авиаперевозки. Так, были организованы авиарейсы по маршрутам «Магас — Санкт-Петербург» и «Магас — Петрозаводск. А в июле возобновили авиарейсы по маршруту «Магас — Самара», — напомнил Махмуд-Али Калиматов.

«Мы должны непрерывно работать над тем, чтобы предоставлять промпредприятиям необходимые ресурсы и создавать благоприятные условия для их развития, поскольку именно промышленные предприятия являются движущей силой экономики и создают рабочие места для наших граждан. Нужно стремиться к разностороннему развитию промышленности, включая производство металлургических изделий, резиновых и пластмассовых изделий, неметаллической минеральной продукции, пищевых продуктов и многого другого. Поддержка промышленных предприятий является приоритетом», — поставил задачу перед министром Глава республики.

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