Определились победители и призеры турнира по дзюдо на кубок Главы Ингушетии

Турнир проходил на трех татами и собрал более 200 дзюдоистов из субъектов СКФО. За медали боролись спортсмены из Дагестана, Чечни, Северной Осетии и Ингушетии. Ребята оспаривали лидерство в десяти весовых категориях.

Спортивное мероприятие посетили почетные гости, в числе которых депутаты Народного собрания региона Ахмед Костоев и Амир Льянов, генеральный спонсор турнира — директор строительной компании «Гранул» Магомед Евлоев, Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Хасан Халмурзаев, заслуженный мастер спорта России, призер чемпионата мира, участник Олимпийских Игр Муса Могушков, чемпион Европы, мастер спорта России международного класса Хусейн Халмурзаев, сообщает пресс-служба Дворца спорта «Магас»

Судейство и общая организация на турнире проходили на хорошем уровне благодаря грамотной организации соревнований в целом и объективному судейству.

Победителями турнира стали: Султыгов Умалат, Дзейтов Мухаммад-Амин, Цечоев Джабраил, Янарсанов Магомед, Мужехоев Ислам, Пашаев Абдула, Арсханов Зелимхан, Аушев Магомед, Гехаев Абубакр, Могушков Рамиль.

Серебряные призеры: Карахоев Ахмед, Саитов Сулейман, Хизриев Али, Халинбеков Камиль, Картоев Абдула, Гиреев Хусейн, Муталиев Ислам, Агнаев Сергей, Махлоев Абдуллах, Тумгоев Магомед.

Бронзовые призеры: Ведзижев Абдул-Малик, Экажев Абдул-Салам, Дзауров Исмаил, Султыгов Абдул-Рахим, Куриев Абабукар, Косуев Ахмед, Эсмурзиев Рамазан, Татарханов Сайд-Ахмед, Мержоев Ибрагим, Султыгов Магомед, Кокоев Георгий, Дударов Амир, Цороев Ахмед, Гагиев Мухаммад, Балаев Хасан, Евлоев Ислам, Абдул-Межидов Магомед-Али, Гиреев Умар, Эсмурзиев Юнус-Бек, Мальсагов Абдул-Мажит.

По итогам турнира победители и призеры были награждены медалями, грамотами, кубками и ценными подарками.