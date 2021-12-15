Приговор

Организаторы митингов в Ингушетии получили от семи до девяти лет колонии

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Кисловодский городской суд на выездном заседании в Ессентуках в среду вынес приговор семерым жителям Ингушетии, находящимся под стражей более двух лет по так называемому «митинговому делу» против соглашения о границе с Чечней и изменения регионального закона о референдуме в 2018-2019 годах.

Малсаг Ужахов, Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов получил девять лет колонии, еще троих — Бараха Чемурзиева, Багаудина Хаутиева, Исмаила Нальгиева приговорили к восьми годам, Зарифу Саутиеву — к семи с половиной лет. Такие сроки 8 ноября запрашивало обвинение.

26 сентября 2018 года главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым был подписан договор о закреплении административной границы между Чечней и Республикой Ингушетия, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября 2018 года и подписания его Главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией и задержаниями активистов.

Малсаг Ужахов, Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Барах Чемурзиев, Исмаил Нальгиев, Багаудин Хаутиев и Зарифа Саутиева обвинялись по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК РФ. Речь идет о насилии в отношении представителей власти, опасном для жизни или здоровья. Кроме того, лидерам протестов 26-27 марта 2019 года против изменения закона республики о референдуме инкриминировали организацию или участие в экстремистском сообществе (чч. 1 и 2 ст. 282.1 УК).

Под стражей находится еще один лидер протестов — экс-глава МВД республики Ахмед Погоров. Его задержали в Назрани 26 февраля 2021 года. До этого, с апреля 2019 года, он находился в межгосударственном розыске, и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти).

Всего к уголовной ответственности по делу о событиях, произошедших утром 27 марта 2019 года, было привлечено более 50 человек, уголовное преследование троих из них было прекращено.

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