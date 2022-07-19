Оружие

Оружие и боеприпасы нашли в домах жителей Назрановского района Ингушетии

0

Правоохранители задержали двух мужчин, в домах которых обнаружены оружие и боеприпасы, сообщил газете «Ингушетия» сотрудник пресс-службы регионального МВД.

«Сотрудники центра противодействия экстремизму республиканского МВД и УФСБ по Ингушетии обнаружили и изъяли в домовладении жителя Назрановского района два боеприпаса разрывного действия промышленного изготовления, пистолет системы Макарова с восьмью боеприпасами к нему калибра 9 мм, 50 боеприпасов калибра 5,45 мм», — сказал собеседник.

По его информации, в тот же день в домовладении другого жителя упомянутого района нашли пистолет системы Макарова, магазин и 16 патронов калибра 9 мм к нему.

Хозяева жилья стали фигурантами дел по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).

Подозреваемые задержаны и отправлены в ИВС.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жителя Ингушетии подозревают в призывах к экстремизму в социальной сети
Ребята, отдыхающие в пришкольном лагере в Назрани, совершили культпоход в Ингушский ТЮЗ
В Ингушетии обеспечивают надежность электроснабжения более 11 тыс. жителей отдаленных сел
Сотрудники Ингушского госуниверситета представили республику на «Микитаевских чтениях» в КБР
В селе Новый Редант Ингушетии прошел семинар для руководителей хореографических коллективов
В лагере «Нефтяник» Ингушетии прошло мероприятие в рамках Года культурного наследия народов России
В 2023 году более 135 млн руб. будет направлено на благоустройство 22 общественных территорий Ингушетии
Акция «Культурная суббота. Танцы народов России детям» нашла в Ингушетии широкую поддержку
Молодые жители СКФО смогут получить выплату в 116 тыс. рублей за переезд ради карьерных перспектив
Муниципалитет уплатил долг в 1,5 млн рублей перед бизнесменом за проложенный асфальт
В районы новостроек города Назрани Ингушетии увеличат подачу воды

Главное

Яндекс.Метрика

 