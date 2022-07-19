Оружие и боеприпасы нашли в домах жителей Назрановского района Ингушетии

«Сотрудники центра противодействия экстремизму республиканского МВД и УФСБ по Ингушетии обнаружили и изъяли в домовладении жителя Назрановского района два боеприпаса разрывного действия промышленного изготовления, пистолет системы Макарова с восьмью боеприпасами к нему калибра 9 мм, 50 боеприпасов калибра 5,45 мм», — сказал собеседник.

По его информации, в тот же день в домовладении другого жителя упомянутого района нашли пистолет системы Макарова, магазин и 16 патронов калибра 9 мм к нему.

Хозяева жилья стали фигурантами дел по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).

Подозреваемые задержаны и отправлены в ИВС.