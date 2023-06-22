Отстоявшего титул чемпиона IBF USBA боксера Али Измайлова встречали в Ингушетии

Ранее 10 июня в Вероне Соединенных Штатов Америки прошел его титульный поединок с непобежденным американцем Чарльзом Фостером. Бой проходил за звание чемпиона в полутяжелом весе.

Действующий чемпион США по версии IBF USBA Али Измайлов успешно провел вторую защиту титула, победив единогласным решением судей. Таким образом, наш спортсмен уже провел 11-й победный бой за всю свою профессиональную карьеру. До этого противостояния Измайлов входил в десятку лучших боксеров в полутяжелом весе по версии IBF, заняв четвертую строчку.

Отметим, что в предыдущем бою Али Измайлов нокаутировал Марсело Молину в первом раунде, ну а для Чарльза Фостера это поражение стало первым в карьере, до этого он выиграл все проведенные им 22 боя.

Титулованного ингушского боксера встречали представители регионального министерства спорта, руководство федерации бокса республики, представители спортивного клуба «Чингиз», тренеры, спортсмены, родные и друзья.