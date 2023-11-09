Память

Память более 400 погибших правоохранителей почтили в Ингушетии

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Память погибших правоохранителей почтили в Магасе. С марта 1993 года, после образования республиканского министерства внутренних дел, 429 милиционеров и полицейских погибли, исполняя свой служебный долг, сообщили «Ингушетии» в МВД по региону.

«К сожалению, этот скорбный список не закрыт. В борьбе с преступниками общество теряет лучших людей, которые в условиях мирного времени отдают свои жизни, чтобы жили другие. 2 ноября исполнилось четыре года со дня гибели от рук бандитов начальника ЦПЭ МВД по Ингушетии майора полиции Ибрагима Эльджаркиева. В этом году в борьбе с террористами пали смертью храбрых участковый уполномоченный полиции Башир Хаутиев и двое полицейских из Тулы, несших службу на ингушской земле: капитан полиции Максим Алехин и сержант полиции Максим Родионов», — напомнили в ведомстве.

Глава МВД по республике генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин возложил цветы к мемориалу памяти погибших при исполнении служебного долга в столице субъекта.

В памятном мероприятии приняли участие председатель общественного совета при ведомстве Муса Гадиев, руководитель организации ветеранов МВД полковник милиции в отставке Магомедсали Котиев, руководители служб и подразделений министерства.

«Во все времена профессия полицейского была неразрывно связана с риском для жизни. И сегодня стражи правопорядка защищают мирных граждан от опасности, при этом им нередко приходится принимать удар на себя. Память о павших в борьбе за правое дело соратниках в наших сердцах навеки», — отметили в министерстве внутренних дел.

Напомним, с 2011 года ежегодно 8 ноября отмечается День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел.

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