Памятник

Перечень объектов культурного наследия Ингушетии пополнится новым памятником

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Неизвестную науке древнюю мельницу округлой формы нашли у реки в ходе осмотра башенных комплексов на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника в горном районе республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе учреждения.

«На территории башенного комплекса «Средний Оздиг» специалисты музея- заповедника выявили ранее неучтенный объект культурного наследия (ОКН) республики. Мельница обнаружена на южной стороне комплекса, недалеко от речки, в восьмидесяти метрах от сохранившейся боевой башни», — рассказал собеседник издания.

По информации представителя заповедника, сооружение имеет округлую форму. Специалисты провели на памятнике обмеры. Сохранившаяся высота — 2,40 м, в диаметре — 3,40 м. Обследование показало, что строение выложено методом сухой кладки. Неучтенный наукой памятник по завершении соответствующих работ будет включен в перечень выявленных ОКН.

«Средний Оздик» — полуразрушенный средневековый башенный комплекс в центре Галгаевского ущелья горного района Ингушетии.

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