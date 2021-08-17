Первый дилерский центр «Магас-Лада» открыли в Ингушетии

Руководитель субъекта поздравил присутствующих, отметив важность события как для работников салона, так и для региона и его жителей, поскольку речь идет о налоговых поступлениях в республиканский бюджет, рабочих местах, о выгодных предложениях для покупателей и расширении рынка сбыта для производителей.

«Перед коллективом автосалона открываются широкие перспективы. За последние 10 лет количество автомобилей у нас почти удвоилось. Не забывайте, как важна высокая квалификация персонала, доброжелательная атмосфера, всемерная помощь покупателю. Нужно увеличивать число оказываемых услуг, предлагаемых моделей, цветовой гаммы и вариантов комплектаций — так вы зарекомендуете себя», — отметил Калиматов.

Со своей стороны Кутейщиков выразил благодарность за содействие региональной власти и пожелал успехов местному представительству.

«Очень важно, чтобы клиент приходил в «дом Лады», а здесь соблюдены все стандарты. На старте тяжело работать, но наша продукция пользуется популярностью в Ингушетии, и мы здесь, чтобы быть ближе к нашему клиенту. Мы будем помогать представительству, обучать специалистов, а дальше все зависит от предпринимателя. У нас есть система поощрения лучших дилеров и надеемся видеть ваш центр среди них», — выразил свои пожелания представитель концерна.

Первый в Ингушетии региональный офис концерна «Лада» начал свою работу в тестовом режиме еще весной и предлагает автомобили моделей «Гранта», «Веста», «Ларгус», Niva Travel в пяти модификациях, комплектации «норма», «люкс», «комфорт». Здесь уже реализовано 35 автомобилей отечественного производства.

По словам руководителя регионального офиса концерна Ахмеда Измайлова, в дальнейшем планируется продавать не менее 20 машин в месяц, а к следующему году повысить это количество до 70-80 единиц. Площадь здания дилерского центра составляет 1200 кв. м, а земельного участка — 1 га.

Представительство осуществляет продажу автомобилей и запчастей к ним под заказ. Далее будет организована система кредитования, страхования и оформления номерных знаков, а также гарантийное обслуживание.

«После открытия мы начнем брать автомобили под реализацию и планируем устроить на работу более 20 человек», — добавил Измайлов, отметив поддержку руководства региона в запуске дилерского центра, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.