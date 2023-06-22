Первый лесной питомник на 250 тыс. сеянцев создадут в Ингушетии

Как сообщил Главе республики Махмуд-Али Калиматову в режиме видеосвязи министр природных ресурсов и экологии Саварбек Холохоев, проект имеет большое значение для сохранения и восстановления лесного фонда региона.

Отмечается, что 1,6 гектара площади питомник будет занимать в Назрановском районе, а 3 га — в Сунженском. Холохоев рассказал, что специалисты ведомства учитывали плодородность почвы и выбрали территории с наиболее благоприятными условиями для роста и развития деревьев.

«До сих пор молодые саженцы нам приходилось завозить из других регионов. Планируется, что выращенные саженцы смогут быть использованы для восстановления лесных массивов, озеленения городов и сел, а также для других экологически значимых проектов», — сказал министр.

Калиматов считает, что создание собственного лесного питомника в республике является важным шагом в развитии экологического баланса и сохранения природных ресурсов.

«Прежде всего, это позволит нам контролировать качество посадочного материала и его соответствие экологическим требованиям, а также снизить затраты на приобретение саженцев из других регионов и обеспечить устойчивое развитие лесного фонда в республике», — подчеркнул руководитель субъекта.

Холохоев добавил, что осенью планируется посеять семена бука, дуба, ясеня, а также планируется уделить внимание выращиванию медоносов — липы и акации.