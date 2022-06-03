В торжественной церемонии встречи самолета приняли участие председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, глава комитета по туризму Ингушетии Беслан Мизиев, представители министерств, ведомств.

Полеты будут осуществляться с частотой один раз в неделю по пятницам. Ранее руководство аэропорта проводило встречи, видеоконференции с туроператорами Самары, которые проявили большой интерес к Ингушетии, туристическим объектам региона. Кроме того, изучалось мнение представителей республики в Оренбурге, Пензе, Ульяновске, Саратове, которые также поддержали идею запуска рейса.

Как сообщили газете «Ингушетия» представители станции воздушного транспорта республики, регион ожидает рост турпотока в регион в связи с запуском авиасообщения, а также пассажиров из ближайших регионов, реклама запущена в СМИ в северокавказских регионах и Самарской области.

По данным пресс-службы Минпромсвязи Ингушетии, полеты будут осуществлять еженедельно по пятницам. Вылет из Самары запланирован в 15:15, из Магаса в 17:15 (время местное). Разработанный график очень удобен для бизнес-сообщества и туристов.

Открытие авиасообщения между Самарой и Ингушетией послужит увеличению взаимного пассажиропотока и расширению деловых и туристских связей.

В 2022 году для привлечения в регион туристов власти планируют открыть 10 новых авиарейсов в крупные российские города, в том числе в Нижневартовск, Сочи, Тюмень и Ростов-на-Дону. Как отметил премьер республики Сластенин, общий туристский и экскурсионный поток в Ингушетию в минувшем году составил 103 тыс. человек.