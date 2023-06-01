Первый в истории населенного пункта детский сад открыли в отдаленном селе Инарки Ингушетии

«Хорошая новость в День защиты детей. Первый детский сад за все время существования открылся в сельском поселении Инарки. Долгожданному событию радуются дети и их родители. Здесь смогут развиваться в современных условиях сразу 220 малышей», — написал в своем Телеграм-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов, принимавший участие в мероприятии.

По его словам, в новом здании разместились физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок, уютные спальни, игровые комнаты, детские площадки для игр на свежем воздухе.

«Одним словом, есть все, чтобы сделать детство счастливым и радостным, чтобы наши любимые дети разносторонне и гармонично развивались. От души поздравляю всех жителей славного села Инарки, сотрудников и работников детского сада с его открытием. Желаю всем много счастья и успехов, здоровья и замечательных достижений», — отметил Калиматов.

Руководитель субъекта поблагодарил строителей подрядной организации «Лидер-строй», которые ответственно подошли к выполнению своей задачи, сделали замечательный подарок для жителей села.

«Очень значимо и крайне важно, что в настоящее время сеть таких учреждений покрывает все села и города нашего региона. Это показатель результативной работы, проводимой в Ингушетии при масштабной помощи федерального центра», — подчеркнул Глава региона.

Он пояснил, почему так важна роль детских учреждений для будущего республики.

«В детском саду ребенок получает первый бесценный опыт коллективной жизни, учится делиться с другими людьми, уважать их права и черты характера, следовать мудрым советам и выполнять свои обязанности. Поэтому каждый новый детский сад играет огромную роль в формировании умного, способного и ответственного поколения жителей нашей республики. Строительство ДОУ — лучший вклад в благополучное будущее народа», — считает Калиматов.

Также Глава особое внимание обратил на обеспечение пожарной безопасности здания, на работу вентиляционных шахт и проверил шумоизоляцию в спальных помещениях.

«Безопасность детей — это ваша самая главная забота. Вы постоянно должны контролировать ситуацию и инструктировать своих работников по соблюдению техники безопасности», — подчеркнул руководитель субъекта.

Отметим, что двухэтажное здание ДОУ, построенного в рамках нацпроекта «Демография», состоит из двух корпусов общей площадью 440 квадратных метров. Здесь имеются пищевой и медицинский блоки. Подготовлены игровые и спальные помещения для 12 групп детей от 2 до 7 лет. Есть также спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда.

На первом этаже в детском саду создан уголок национальной культуры. В рамках дополнительного образования в учреждении будет работать изостудия. Заведует детским садом «Мир чудес» Залина Яндиева, педагог с 21-летним стажем работы. Ей предстоит руководить коллективом из 62 сотрудников, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.