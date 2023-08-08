Выборы

Пилотный проект «Мобильная УИК» стартовал в Ингушетии

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Участковые избирательные комиссии города Сунжа Ингушетии начали информационно-разъяснительную работу среди избирателей с использованием новых цифровых технологий.

Как сообщили «Ингушетии» в избиркоме республики, в соответствии с решением ЦИК России избирательные комиссии страны отрабатывают совершенно новую цифровую систему. Для этого в каждом субъекте страны определены территориальные и участковые избирательные комиссии, которые на предстоящих выборах будут работать в новом пилотном проекте «Мобильная УИК».

В регионе апробация пилотного проекта на предстоящих выборах депутатов представительных органов муниципальных образований поручена территориальной и участковым избирательным комиссиям города Сунжа. Всего к этой работе на выборах Сунженского городского совета депутатов третьего созыва привлечено 48 из 106 членов УИК, которых теперь еще называют «обходчиками». Всего им предстоит обойти более 5 тыс. домовладений и квартир.

Отмечается, что накануне, «обходчики» уже приступили по домовому обходу избирателей и первые сотни встреч с избирателями свидетельствует о том, что жители города проявляют живой интерес к предстоящим выборам. Многие связывают с выборами решение ряда проблем в жилищно-коммунальной сфере, справедливое распределение социальных льгот, дальнейшее развитие инфраструктуры города.

«Мы планируем обойти избирателей по месту их жительства два раза. Надеемся, что это позволит значительно улучшить работу по информированию избирателей», — отметил председатель ТИК Сунжи Ибрагим Гулиев.

Приложение «Мобильная УИК» — это единый электронный программный модуль для работы по персональному информированию избирателей. Члены комиссий смогут пользоваться им во время подомового обхода. Приложение позволяет не только более качественно информировать людей, но и более рационально планировать работу УИК в дни голосования с учетом предварительных запросов избирателей.

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