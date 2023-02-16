По данным МЧС число пострадавших при опрокидывании рейсового автобуса в Ингушетии возросло до 15 человек

«Один человек погиб, четверо пострадавших находятся в Ингушской республиканской клинической больнице, еще 10 — в ЦРБ Сунженского района», — сказал представитель чрезвычайного ведомства.

ДТП произошло в четверг утром на 596 км федеральной автодороги «Кавказ». Всего в автобусе находился 21 человек, из них 2 водителя, детей не было.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние четверых пострадавших, которые находятся в ИРКБ, средней степени тяжести.

Ранее газете «Ингушетия» информировала, что прокуратуры республики и Дагестана проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия. На место для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Ингушетии Андрей Васильченко.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению правил безопасности дорожного движения и требований, регламентирующих порядок перевозки пассажиров в междугородних рейсах, в деятельности организации-перевозчика, зарегистрированной на территории Дагестана.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.