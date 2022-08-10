По ФАД «Кавказ» в Ингушетии опрокинулась цистерна с пропаном, никто не пострадал
В Ингушетии на 564 км ФАД «Кавказ» опрокинулась цистерна со взрывоопасным пропан-бутаном объемом 25 тонн, в результате чего движение на автомобильной дороге «Магас-Назрань» было ограничено, сообщает пресс-служба МЧС региона.
«По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что произошло опрокидывание автоцистерны объемом 25 тонн для перевозки сжиженного газа «Пропан» без последующего возгорания. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших и погибших нет», — говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлекались свыше 40 человек и 22 единиц техники.