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По ФАД «Кавказ» в Ингушетии опрокинулась цистерна с пропаном, никто не пострадал

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В Ингушетии на 564 км ФАД «Кавказ» опрокинулась цистерна со взрывоопасным пропан-бутаном объемом 25 тонн, в результате чего движение на автомобильной дороге «Магас-Назрань» было ограничено, сообщает пресс-служба МЧС региона.

«По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что произошло опрокидывание автоцистерны объемом 25 тонн для перевозки сжиженного газа «Пропан» без последующего возгорания. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших и погибших нет», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлекались свыше 40 человек и 22 единиц техники.

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