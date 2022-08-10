По ФАД «Кавказ» в Ингушетии опрокинулась цистерна с пропаном, никто не пострадал

«По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что произошло опрокидывание автоцистерны объемом 25 тонн для перевозки сжиженного газа «Пропан» без последующего возгорания. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших и погибших нет», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлекались свыше 40 человек и 22 единиц техники.