По требованию Генпрокуратуры власти Ингушетии усилят контроль за застройщиками жилья
Власти Ингушетии по требованию Генеральной прокуратуры России повысят контроль за застройщиками, в том числе, чтобы обеспечить недопущение срывов расселения аварийного жилья, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Главы и правительства региона.
«В режиме видео-конференц-связи под председательством первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана состоялось совещание по вопросам законности в сферах долевого строительства МКД и реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В ходе совещания стороны отметили необходимость повысить уровень контроля над застройщиками, обеспечить недопущение срывов этапов расселения аварийного жилья. Кроме того, необходимо незамедлительно обеспечить достройку проблемных объектов и принять меры по восстановлению прав граждан», — сказал собеседник.
По его словам, наряду с этим на совещании затронуты проблемы ненадлежащего качества строительных работ, необеспечения необходимого финансирования мероприятий, касающихся защиты прав дольщиков.
«Признана потребность в совершенствовании механизмов учета технического состояния многоквартирных домов в целях получения актуальных данных об изношенности жилищного фонда», — добавили в пресс-службе.
Отметим, что в Ингушетии в 2021 году планируется благоустройство 34-х общественных территорий в 9 муниципальных образованиях на общую сумму в размере 135,6 млн рублей, контракты на выполнение работ заключены на 100%. Кроме того, уже проведено голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, на единой платформе Минстроя России za. gorodsreda. ru. Сама программа рассчитана до 2024 года включительно.
Также в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2019-2024 годах» предусмотрено расселение 102 жителей из 21 жилого помещения, общей жилой площадью 1145,34 кв. м.