Прокуратура

По требованию прокуратуры Ингушетии отменено строительство АЗС в Назрани

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По требованию прокуратуры Ингушетии отменено строительство АЗС на земельном участке сельскохозяйственного назначения, вблизи газопровода высокого давления в Назрани, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проверка была проведена после обращения юридического лица о незаконном строительстве автозаправочной станции.

Установлено, что администрацией Назрани в 2018 году обществу с ограниченной ответственностью выдано разрешение на строительство «Операторской АЗС» по улице Бакинская, с площадью земельного участка 3 тыс. м² и площадью застройки 985 м².

«Однако, данный земельный участок приходится на зону сельскохозяйственных угодий, строительство там АЗС является нарушением правил землепользования и застройки города. Кроме того, строительство ведется вблизи линейного объекта — газопровода высокого давления. При проведении любых работ вблизи газопровода следует учитывать охранную зону. Это территория с особыми условиями использования, где разрешается ведение сельскохозяйственных работ, но запрещается вести строительство», — отметили в прокуратуре.

Акт прокурорского реагирования администрацией Назрани рассмотрен и удовлетворен, незаконное разрешение на строительство отменено.

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