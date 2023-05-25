Прокуратура

По требованию прокуратуры жительнице Ингушетии выплачена пенсия за 9 месяцев

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После вмешательства прокуратуры жительнице Ингушетии назначена пенсия по инвалидности, с учетом пропущенного времени ей выплачены 171 тыс. рублей, а также выделены необходимые лекарственные препараты стоимостью 120 тыс. рублей.

Ранее в прокуратура Назрани провела проверку после обращения местной жительницы. Установлено, что женщине в июле прошлого года была установлена инвалидность III группы.

Работниками отделения СФР по республике, несмотря на наличие документов, социальная пенсия инвалиду в течение 9 месяцев не назначалась и не выплачивалась. Также заявительница не могла воспользоваться правом на получение дорогостоящих льготных лекарственных препаратов.

Вопрос был положительно решен после того как прокурор внес представление руководителю регионального отделения социального фонда России.

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