По требованию прокуратуры жительнице Ингушетии выплачена пенсия за 9 месяцев
После вмешательства прокуратуры жительнице Ингушетии назначена пенсия по инвалидности, с учетом пропущенного времени ей выплачены 171 тыс. рублей, а также выделены необходимые лекарственные препараты стоимостью 120 тыс. рублей.
Ранее в прокуратура Назрани провела проверку после обращения местной жительницы. Установлено, что женщине в июле прошлого года была установлена инвалидность III группы.
Работниками отделения СФР по республике, несмотря на наличие документов, социальная пенсия инвалиду в течение 9 месяцев не назначалась и не выплачивалась. Также заявительница не могла воспользоваться правом на получение дорогостоящих льготных лекарственных препаратов.
Вопрос был положительно решен после того как прокурор внес представление руководителю регионального отделения социального фонда России.