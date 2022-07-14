Подрядчик подозревается в хищении 8 млн рублей при строительстве медучреждения в Ингушетии

«Директор ООО «Спецмонтажстрой» завысил стоимость и объем выполненных работ на сумму более 8 миллионов рублей», — сказал представитель пресс-службы.

Как отметил собеседник, на основании представленных актов о приемке выполненных работ и справок об их стоимостииз республиканского бюджета на счет стройфирмы были перечислены денежные средства, в том числе с учетом необоснованного завышения. Таким образом, государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Деньги выделялись в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Следственной частью ГУ МВД России по СКФО в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России — «мошенничество». Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.