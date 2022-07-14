Подрядчик подозревается в хищении 8 млн рублей при строительстве медучреждения в Ингушетии

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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального УФСБ и 3 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО выявили факт мошенничества при реализации государственного контракта на строительство психоневрологического диспансера в ингушском селе Плиево, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе УФСБ России по республике.

«Директор ООО «Спецмонтажстрой» завысил стоимость и объем выполненных работ на сумму более 8 миллионов рублей», — сказал представитель пресс-службы.

Как отметил собеседник, на основании представленных актов о приемке выполненных работ и справок об их стоимостииз республиканского бюджета на счет стройфирмы были перечислены денежные средства, в том числе с учетом необоснованного завышения. Таким образом, государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Деньги выделялись в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Следственной частью ГУ МВД России по СКФО в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России — «мошенничество». Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

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