Подрядчик подозревается в хищении 8 млн рублей при строительстве медучреждения в Ингушетии
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального УФСБ и 3 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО выявили факт мошенничества при реализации государственного контракта на строительство психоневрологического диспансера в ингушском селе Плиево, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе УФСБ России по республике.
«Директор ООО «Спецмонтажстрой» завысил стоимость и объем выполненных работ на сумму более 8 миллионов рублей», — сказал представитель пресс-службы.
Как отметил собеседник, на основании представленных актов о приемке выполненных работ и справок об их стоимостииз республиканского бюджета на счет стройфирмы были перечислены денежные средства, в том числе с учетом необоснованного завышения. Таким образом, государству причинен ущерб в особо крупном размере.
Деньги выделялись в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Следственной частью ГУ МВД России по СКФО в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России — «мошенничество». Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.