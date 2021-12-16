Граница

Погрануправление ФСБ России рассказало о новых пределах пограничной зоны на территории Ингушетии

0

Пограничным управлением ФСБ России установлены новые пределы пограничной зоны на территории Ингушетии. Пограничная зона установлена в пределах территорий сельских поселений Джейрах, Гули, Ляжги и Ольгетти, прилегающих к государственной границе, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Погрануправления по региону.

Из пограничной зоны исключена территория сельского поселения Бейни, на территории которой располагаются башенные комплексы Бейни, Кашети, Гоуст, Эбан, Духаргишт, Харп, Хастмак и доступный для всех туристов маршрут подъёма на Столовую гору. Пределы административных границ муниципальных образований республики, установленные её законодательством, остались без изменений.

В релизе Погрануправления содержится следующая информация: «С учётом горной местности Джейрахского района и неразвитостью автомобильных дорог следовать к сельскому поселению Бейни и расположенным на её территории туристическим объектам гражданам необходимо через пограничную зону, на въезде в которую установлены контрольные пункты «Фуртог» и «Хамхи». При себе необходимо иметь документы, дающие право на въезд (проход), временное пребывание, передвижение лиц и транспортных средств в пограничной зоне. После проведения проверочных мероприятий на контрольных пунктах, граждане могут передвигаться в Джейрахском районе, в том числе следовать в сельское поселение Бейни. Въезд на территорию сельского поселения Бейни и выезд из неё в пределах Джейрахского района, с учётом пройденных ранее проверок на контрольных пунктах, при наличии у граждан необходимых для посещения пограничной зоны документов, не будет расцениваться как нарушение правил пограничного режима».

Использование квадрокоптеров (дронов) на территории сельского поселения Бейни допустимо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительно с правилами пограничного режима, порядком оформления и получения пропусков и разрешений, а также другой интересующей граждан информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФСБ России (www. fsb. ru), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www. gosuslugi. ru), а также по телефону 8 (8734) 55-21-15 либо при личном обращении в Пограничное управление ФСБ России по Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии при пожаре в частном доме пострадал один человек
Ежегодный конкурс на лучшее оформление к новогодним праздникам объектов торговли в Назрани продлится до 25 декабря
Директора центра соцобслуживания в Ингушетии оштрафовали за нарушения при госзакупках
Мэр города Назрани Ингушетии потребовал возобновить следование по городу маршрутных автобусов 1 и 12
В лесах Сунженского района Ингушетии провели санитарно-оздоровительные мероприятия
Ингушский боксер Альберт Хамхоев проведет свой очередной поединок 17 декабря в Самаре
Свыше 2 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора закупят власти Ингушетии до конца 2021 года
Число умерших с Covid-19 в Ингушетии возросло до 450 человек
В МВД по Ингушетии предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях
До трех лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за ДТП с пострадавшим
Житель Ингушетии попался на попытке трудоустроиться приставом по поддельному диплому

Главное

Яндекс.Метрика

 