Погрануправление ФСБ России рассказало о новых пределах пограничной зоны на территории Ингушетии

Из пограничной зоны исключена территория сельского поселения Бейни, на территории которой располагаются башенные комплексы Бейни, Кашети, Гоуст, Эбан, Духаргишт, Харп, Хастмак и доступный для всех туристов маршрут подъёма на Столовую гору. Пределы административных границ муниципальных образований республики, установленные её законодательством, остались без изменений.

В релизе Погрануправления содержится следующая информация: «С учётом горной местности Джейрахского района и неразвитостью автомобильных дорог следовать к сельскому поселению Бейни и расположенным на её территории туристическим объектам гражданам необходимо через пограничную зону, на въезде в которую установлены контрольные пункты «Фуртог» и «Хамхи». При себе необходимо иметь документы, дающие право на въезд (проход), временное пребывание, передвижение лиц и транспортных средств в пограничной зоне. После проведения проверочных мероприятий на контрольных пунктах, граждане могут передвигаться в Джейрахском районе, в том числе следовать в сельское поселение Бейни. Въезд на территорию сельского поселения Бейни и выезд из неё в пределах Джейрахского района, с учётом пройденных ранее проверок на контрольных пунктах, при наличии у граждан необходимых для посещения пограничной зоны документов, не будет расцениваться как нарушение правил пограничного режима».

Использование квадрокоптеров (дронов) на территории сельского поселения Бейни допустимо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительно с правилами пограничного режима, порядком оформления и получения пропусков и разрешений, а также другой интересующей граждан информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФСБ России (www. fsb. ru), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www. gosuslugi. ru), а также по телефону 8 (8734) 55-21-15 либо при личном обращении в Пограничное управление ФСБ России по Ингушетии.