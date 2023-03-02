Полицейские из Ингушетии ответят в суде по делу об избиении задержанного и получении взятки

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Следователи завершили расследование дела сотрудников полиции, обвиняемых в получении взятки и нанесении побоев задержанному, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону.

«Ночью 24 января 2022 года полицейские на территории стационарного поста при въезде в Магас остановили автомобиль местного жителя, которого доставили в административное здание отделения МВД», — сказал представитель ведомства.

По его информации, полицейские в ходе досмотра изъяли у мужчины наркотик. После этого правоохранители избили задержанного.

Сотрудники полиции потребовали от него взятку в размере 400 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Взятку стражам правопорядка он передал в ту же ночь.

Дело по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ возбуждено по материалам проверки УФСБ и республиканского МВД.

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