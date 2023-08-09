Полсотни ветеранов СВО получили помощь в Ингушетии

«Всего в организацию поступило более 70 обращений от участников СВО и их родителей, от семей погибших бойцов. 48 из этого числа уже решены. Большая часть из них касалась различных мер поддержки в оформлении документов, получении статуса ветерана или инвалида боевых действий, льгот на оплату коммунальных услуг и реабилитации», — сказал собеседник издания.

По его информации, каждое обращение принято в работу. Работники организации прилагают максимум усилий, чтобы помочь каждому.

К примеру, ветеран боевых действий Руслан Паров, получивший травмы в зоне СВО, обратился с просьбой о прохождении лечения и реабилитации. Сотрудники оперативно решили этот вопрос, и сейчас мужчина проходит консервативное лечение в неврологическом отделении Клинической больницы Назрани. В дальнейшем ему предстоит транспортировка в клинику Санкт-Петербурга для продолжения лечения.

В фонде помогли и отцу одного из погибших бойцов — Хамзату Газикову. У мужчины проблемы со зрением. Его направили на лечение к офтальмологу.

13 обратившимся помогли получить льготы на оплату коммунальных услуг, четверым в получении денежных выплат, связанных с участием в СВО, еще нескольким в оказании медпомощи, а пятерых направили на санаторно-курортное лечение. Кроме того, пятерым обратившимся оказали содействие в получении удостоверений ветеранов боевых действий.

В филиале фонда работают 10 социальных координаторов. Еще 12 желающих прошли специальную подготовку и обучение в одном из грозненских вузов и в скором времени приступят к работе.

Для организации эффективной работы филиал заключил соглашения о сотрудничестве с Адвокатской и Нотариальной палатами республики, ЗАГСом, Бюро медико-социальной экспертизы, министерствами спорта, здравоохранения, имущественных отношений. Взаимодействие с этими ведомствами позволяет фонду качественно оказывать ветеранам СВО и семьям погибших бойцов всю необходимую поддержку.

«Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Ингушетии открыт сравнительно недавно — в конце мая. За небольшой срок уже достигнуты хорошие результаты. Задачу по созданию этой организации в регионах перед губернаторами поставил Президент России Владимир Путин. Фонд оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также помощь в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Общественная и социальная структура помогает обеспечивать достойную жизнь и активную деятельность участников СВО и их семей, всех, кто рисковал жизнью, спасая мирных граждан от неонацистов. Защитники Отечества должны чувствовать, что страна поддерживает их. Военнослужащие из Ингушетии проявляют мужество и героизм, выполняя свои боевые задачи в зоне проведения СВО. Мы гордимся каждым из них», — отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Офис фонда располагается по улице имени Асият Тутаевой в Назрани. Рабочая площадь помещений составляет 500 кв. метров. Предусмотрены условия для людей с ОВЗ, а также место для отдыха и развлечения малолетних детей, пока их родители решают свои вопросы. Обслуживание интересов участников СВО и их семей осуществляется по той же схеме, что и в МФЦ — по принципу «одного окна».