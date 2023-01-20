Попавший под поезд в Ингушетии мальчик пошел на поправку

Как сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии ДРКБ Хас-Магомед Хачубаров, у мальчика была сильная травма левой кисти.

«Поезд переехал по левой кисти ребенка, из-за сильного размозжения ее не удалось сохранить. Также у ребенка было повреждение верхней стенки правой орбиты глаза. Челюстно-лицевой хирург уже провел лечение, стенка восстановлена», — сказал Хачубаров.

По его словам, состояние мальчика врачи оценивают как средней степени тяжести.

Как сообщил инспектор оперативного направления Назрановского ЛО МВД России на транспорте по СКФО Рахман Ахильгов, машинист не заметил мальчика и о данном инциденте узнал по госпитализации ребенка.

«В таких местах машинист обязан подать звуковой сигнал, так как, даже если он увидит человека на транспортных путях, остановить поезд крайне сложно», — сказал Ахильгов.