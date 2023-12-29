После прямой линии с участием Главы Ингушетии в селе Троицкое установили трансформатор

С просьбой дать поручение решить этот актуальный вопрос к руководителю субъекта обратился житель населенного пункта Зураб Кодзоев.

Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале отметил, что установка агрегата будет способствовать повышению надежности и качества электроснабжения.

«Для жителей важно, чтобы их проблемы были услышаны и решены. Если у руководителей городов и районов есть обратная связь с населением, то проблемы можно решить оперативно и качественно», — подчеркнул Глава региона.