После прямой линии с участием Главы Ингушетии в селе Троицкое установили трансформатор
После прямой линии с участием Главы республики Махмуд-Али Калиматова, которая состоялась 5 декабря, на одной из улиц в селе Троицкое Сунженского района установили новый электрический трансформатор.
С просьбой дать поручение решить этот актуальный вопрос к руководителю субъекта обратился житель населенного пункта Зураб Кодзоев.
Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале отметил, что установка агрегата будет способствовать повышению надежности и качества электроснабжения.
«Для жителей важно, чтобы их проблемы были услышаны и решены. Если у руководителей городов и районов есть обратная связь с населением, то проблемы можно решить оперативно и качественно», — подчеркнул Глава региона.