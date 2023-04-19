Ярмарка

Последнюю из цикла ярмарок к празднику разговения провели в Ингушетии

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Власти Ингушетии в среду организовали в Сунже продовольственную ярмарку, где к празднику разговения Ураза-байрам (Мархаш) по доступным ценам можно было приобрести экологически чистую продукцию от местных производителей и гостей из соседних регионов.

Предприниматели представили широкий ассортимент товаров. Свежее мясо, все виды овощей, фрукты, колбасные и молочные изделия, орехи и сухофрукты, а также зерно сунженцы покупали активно.

Представители Минсельхоза во главе с руководителем Магамедом Гагиевым в ходе ярмарок проводили соответствующую работу по снижению необоснованно повышенной стоимости и недопущению дальнейшего роста цен.

Как сообщила газете «Ингушетия» жительница Сунжи Пятимат Умарова, ярмарки помогают сдерживать цены на продукты питания в преддверии празднования Мархаш.

«Очень удобно прийти сюда и купить все необходимое для праздничного стола в одном месте. Видя спрос на продукты, недобросовестные продавцы пытаются завысить цены на товары. Хочу сказать отдельное спасибо организаторам ярмарки, в частности, министерству сельского хозяйства и продовольствия республики за контроль над ценами и недопущение их необоснованного роста», — сказал она.

Напомним, подобные мероприятия в крупных населенных пунктах Ингушетии проводились по инициативе Главы субъекта.

Ранее Калиматов подписал указ о праздновании мусульманского праздника Ид аль-Фитр (ингушское название праздника Мархаш), согласно которому жителям предоставят три выходных дня — с 20 по 22 апреля.

Власти Ингушетии обеспечат бесплатное движение пассажирского транспорта для удобства граждан, посещающих родственников в период праздничных дней по окончании Рамадана.

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