Происшествие

Повредившего ногу альпиниста эвакуировали с горы в Ингушетии

0

Спасатели эвакуировали повредившего ногу альпиниста с горы в Джейрахском районе республики, сообщили в чрезвычайном ведомстве по региону газете «Ингушетия».

Сообщение о том, что при восхождении на гору «Коазой Лоам» один из участников в составе группы альпинистов получил травму ноги, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 07:50 мск сегодня.

Для оказания помощи при спуске пострадавшего были направлены 17 человек и две единицы техники — сотрудники ПСО «Армхи» и ГКУ «ПСС РИ».

«По состоянию на 10:35 мск поисково-спасательные работы завершены. Несмотря на то, что маршрут восхождения не был зарегистрирован, пострадавший был оперативно обнаружен спасателями и после оказания первой помощи доставлен до бригады скорой медицинской помощи. Состояние пострадавшего удовлетворительное, угрозы жизни нет», — отметили в МЧС по региону.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Гастроли артистов Ингушетии пройдут в 10 городах России в 2024 году
В Ингушетии ведется реконструкция дороги протяженностью более 10 км
Министр культуры России и Глава Ингушетии посетили несколько объектов в регионе
В МВД по Ингушетии подтвердили, что избившие подозреваемого полицейские будет уволены
В Ингушетии полицейские обвиняются в избиении задержанного ради признания в сбыте наркотиков
Жительнице Ингушетии восстановили выплаты после вмешательства УПЧ в регионе
В Магасе Глава Ингушетии провел встречу с министром культуры России
В столице Ингушетии проверили состояние пожарных гидрантов
Министр по физической культуре и спорту Ингушетии участвует в форуме «Россия — спортивная держава»
В селе Нестеровское Ингушетии школьники посадили деревья в честь учителей
Юнармейцы Ингушетии приняли участие во Всероссийском дне призывника

Главное

Яндекс.Метрика

 