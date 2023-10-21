Повредившего ногу альпиниста эвакуировали с горы в Ингушетии

Сообщение о том, что при восхождении на гору «Коазой Лоам» один из участников в составе группы альпинистов получил травму ноги, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 07:50 мск сегодня.

Для оказания помощи при спуске пострадавшего были направлены 17 человек и две единицы техники — сотрудники ПСО «Армхи» и ГКУ «ПСС РИ».

«По состоянию на 10:35 мск поисково-спасательные работы завершены. Несмотря на то, что маршрут восхождения не был зарегистрирован, пострадавший был оперативно обнаружен спасателями и после оказания первой помощи доставлен до бригады скорой медицинской помощи. Состояние пострадавшего удовлетворительное, угрозы жизни нет», — отметили в МЧС по региону.