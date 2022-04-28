Энергоснабжение

Повышена надежность электроснабжения международного аэропорта «Магас» Ингушетии

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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» в рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства республики к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов провели плановый ремонт подстанции 110 кВ «Слепцовская-110».

Питающий центр помимо части населения города Сунжи — порядка 4,5 тысячи человек — обеспечивает электроснабжение объектов республиканского значения. В их числе — международный аэропорт «Магас» имени первого Героя России генерала Суламбека Осканова, Сунженская районная больница, ряд правоохранительных структур, сообщает пресс-служба компании.

Чтобы обеспечить надежное электроснабжение территории в сезон сложных погодных условий и максимальных нагрузок, энергетики провели текущее обслуживание и испытания оборудования, очистили территорию от кустарниковой растительности.

«Питающие центры в ремонтной программе — в числе пунктов первостепенной важности, поскольку их роль в системе — основополагающая. Устойчивое и надежное функционирование электросетевого комплекса невозможно без стабильной работы подстанций. Энергетики в полной мере осознают всю ответственность за электроснабжение вверенных территорий: обслуживание и ремонт оборудования энергообъектов специалисты проводят ежегодно, осмотр — практически ежемесячно. Мы всегда помним, что наш труд — основа социально-экономического развития региона», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев..

Первоначальные характеристики энергообъекту возвращали оперативно-ремонтные бригады службы изоляции и защиты от перенапряжений и службы релейной защиты и автоматики. Итогом их усилий станет существенное снижение количества технологических нарушений в сети и повышение безопасности работы обслуживающего персонала.

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