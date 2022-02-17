Пожар

Пожар в Ингушетии уничтожил 4 квартиры в пятиэтажном МКД

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В городе Назрани на улице Базоркина огнеборцы потушили пожар в пятиэтажном многоквартирном доме. Сгорели 4 квартиры, начиная со второго этажа, сообщили газете «Ингушетия» в МЧС региона.

«Пожар успешно потушен, пострадавших нет. Возгорание было на втором, но сгорели квартиры до пятого этажа. Предположительно, очаг возгорания находился на балконе второго этажа», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в Назрани в пятиэтажном многоквартирном доме произошел пожар, очаг возгорания находится на втором этаже.

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