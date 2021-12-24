Позитивный настрой Президента России вселяет уверенность

«Умение слушать и слышать людей. Вот что я заметила в первую очередь, как только пресс-конференция начала свою работу, и Владимир Владимирович Путин стал отвечать на вопросы, — говорит Лейла Сосламбековна. — А такая черта характера в поведении большого политика очень важна, ведь для того, чтобы понять, в чём нуждаются граждане страны, что их волнует и о чём они беспокоятся, необходимо вникать в саму суть животрепещущих вопросов. А Путин на протяжении многих лет показывает, что ему это удается».

По словам Л. Амерхановой, все вопросы, которые поднимались на этой встрече, были очень актуальными и на злобу дня.

«Наверное, всем понравился ответ Путина по части, касающейся вопроса об изменении традиционных ценностей на Западе, — говорит Лейла. — Так вот, Президент не исключает, что западное мракобесие неизбежно придет в Россию, но при этом видит выход в социальном противоядии. Другими словами, Путин уверенно констатировал, что бороться с «мракобесием» Запада надо не указаниями и окриками, а поддержкой традиционных ценностей. Несомненно, такой позитивный настрой главы государства вселяет уверенность в завтрашнем дне».

Председатель ИРО ВОД «Матери России» Лейла Амерханова также отметила, что состоявшаяся пресс-конференция Путина станет важным событием в политической и экономической жизни страны, так как эта встреча проходила в атмосфере взаимного доверия друг к другу.

«Сегодня пенсионеры — не очень хорошо обеспеченная категория людей, и поэтому Путин обещал, что пенсии в Российской Федерации будут проиндексированы на уровне фактической инфляции, — говорит Лейла. — Это лишний раз доказывает то, что власть не забывает о своих обещаниях. Естественно, я с большим интересом слушала также и о том, как власти ставят перед собой планы обратить внимание на бедственное положение многих российских сёл и деревень, как собираются оказывать поддержку малоимущим слоям населения и т. д. В общем, я хочу сказать, что на пресс-конференции не было такого вопроса, который можно было пропустить мимо и не обратить внимания. Но надо понимать, что это жизнь, и многие вопросы остаются открытыми. Правда, есть надежда, что с таким правильным курсом, по которому ведет Россию Путин, большинство из них будут решены положительно».