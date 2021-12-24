Позитивный настрой Президента России вселяет уверенность
Заместитель председателя Общественной палаты Республики Ингушетия, председатель Ингушского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Лейла Амерханова, комментируя ежегодную пресс-конференцию Президента России В. В. Путина, которая прошла 23 декабря 2021 года, отметила, что подобные мероприятия, направленные на получение обратной связи со стороны граждан, имеют неоценимое значение как для руководства страны, так и целого народа.
«Умение слушать и слышать людей. Вот что я заметила в первую очередь, как только пресс-конференция начала свою работу, и Владимир Владимирович Путин стал отвечать на вопросы, — говорит Лейла Сосламбековна. — А такая черта характера в поведении большого политика очень важна, ведь для того, чтобы понять, в чём нуждаются граждане страны, что их волнует и о чём они беспокоятся, необходимо вникать в саму суть животрепещущих вопросов. А Путин на протяжении многих лет показывает, что ему это удается».
По словам Л. Амерхановой, все вопросы, которые поднимались на этой встрече, были очень актуальными и на злобу дня.
«Наверное, всем понравился ответ Путина по части, касающейся вопроса об изменении традиционных ценностей на Западе, — говорит Лейла. — Так вот, Президент не исключает, что западное мракобесие неизбежно придет в Россию, но при этом видит выход в социальном противоядии. Другими словами, Путин уверенно констатировал, что бороться с «мракобесием» Запада надо не указаниями и окриками, а поддержкой традиционных ценностей. Несомненно, такой позитивный настрой главы государства вселяет уверенность в завтрашнем дне».
Председатель ИРО ВОД «Матери России» Лейла Амерханова также отметила, что состоявшаяся пресс-конференция Путина станет важным событием в политической и экономической жизни страны, так как эта встреча проходила в атмосфере взаимного доверия друг к другу.
«Сегодня пенсионеры — не очень хорошо обеспеченная категория людей, и поэтому Путин обещал, что пенсии в Российской Федерации будут проиндексированы на уровне фактической инфляции, — говорит Лейла. — Это лишний раз доказывает то, что власть не забывает о своих обещаниях. Естественно, я с большим интересом слушала также и о том, как власти ставят перед собой планы обратить внимание на бедственное положение многих российских сёл и деревень, как собираются оказывать поддержку малоимущим слоям населения и т. д. В общем, я хочу сказать, что на пресс-конференции не было такого вопроса, который можно было пропустить мимо и не обратить внимания. Но надо понимать, что это жизнь, и многие вопросы остаются открытыми. Правда, есть надежда, что с таким правильным курсом, по которому ведет Россию Путин, большинство из них будут решены положительно».