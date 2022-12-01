Правительство России с 2023 года запускает программу расширенного неонатального скрининга

Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу «Развитие здравоохранения» и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным.

В госпрограмму, в частности, добавлены правила предоставления и распределения субсидий регионам на мероприятия по расширенному неонатальному скринингу. Такой скрининг охватывает 36 групп заболеваний вместо стандартных пяти. Ранние исследования помогают выявлять тяжелые болезни на начальной стадии и быстрее оказывать детям необходимую помощь.

В федеральном бюджете на проведение расширенного скрининга в 2023 году предусмотрено более 2,3 млрд рублей.