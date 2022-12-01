Здравоохранение

Правительство России с 2023 года запускает программу расширенного неонатального скрининга

0

Правительство запускает программу расширенного неонатального скрининга — исследований на наличие наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных детей. Начиная с 2023 года, он будет проводиться по всей стране, сообщается на сайте кабинета министров России.

Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу «Развитие здравоохранения» и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным.

В госпрограмму, в частности, добавлены правила предоставления и распределения субсидий регионам на мероприятия по расширенному неонатальному скринингу. Такой скрининг охватывает 36 групп заболеваний вместо стандартных пяти. Ранние исследования помогают выявлять тяжелые болезни на начальной стадии и быстрее оказывать детям необходимую помощь.

В федеральном бюджете на проведение расширенного скрининга в 2023 году предусмотрено более 2,3 млрд рублей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Родители детей-инвалидов смогут использовать до 24 дополнительных выходных подряд
В Ингушетии завершился пожароопасный сезон
Житель Ингушетии подозревается в хищении пенсии умершей матери
В Ингушетии иностранку осудили за использование поддельного свидетельства
Национальная библиотека Ингушетии приглашает в «Школу национального этикета»
Экс-управляющего отделением банка Ингушетии обвинили в незаконном получении сведений об участнике аукциона
В рамках Дня борьбы со СПИДом в Ингушетии заработала всероссийская горячая линия
Прокурор города Магаса Ингушетии проведет прием граждан в детском реабилитационном центре
Жители Сунжи предлагают построить ФОК на месте сносимых домов
В НБ Ингушетии проходит книжная выставка к Всемирному дню борьбы со СПИДом
Фольклорный ансамбль «Магас» выступил с концертом в сельской школе Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 