МВД

Правоохранители изъяли у троих жителей Ингушетии незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы

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Сотрудники центра противодействия экстремизму МВД совместно с коллегами из УФСБ по Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела, обнаружили и изъяли в автомобиле хозяина домовладения, расположенного в городе Назрани, пистолет, изготовленный кустарным способом на базе ПМ, со штатным магазином с 8 патронами калибра 9 мм.

У другого жителя города под водительским сиденьем автомашины «Фольксваген «Поло» найден и изъят боеприпас разрывного действия промышленного изготовления.

Также на территории домовладения жителя сельского поселения Яндаре Назрановского района обнаружено огнестрельное оружие, изготовленное кустарным способом на базе пистолета Макарова и 14 патронов к нему. Кроме того — 1,55 гр. наркотического средства «Мефедрон»; 0,02 грамма героина и 5,5 гр. сильнодействующего вещества «Прегабалин».

В отношении граждан возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 228 УК России. Они задержаны в порядке статей 91-92 УПК, сообщает пресс-служба МВД по региону.

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