Предпринимателям Ингушетии возместят затраты на строительство туристических объектов

Эта работа ведётся в рамках программы благотворительного фонда социальных и благотворительных проектов «Посети Кавказ». В настоящее время, сообщили газете «Ингушетия» в Комтуризма региона, проводится конкурс на предоставление финансовой поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.

В ходе совещания были обсуждены вопросы, касающиеся порядка и условий участия в конкурсе, перечня документов, необходимых для участия в нем.