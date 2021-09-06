Предпринимателям Ингушетии возместят затраты на строительство туристических объектов

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В Комитете по туризму Республики Ингушетия состоялось совещание по вопросу возмещения затрат на строительство, модернизацию и реконструкцию туристических объектов.

Эта работа ведётся в рамках программы благотворительного фонда социальных и благотворительных проектов «Посети Кавказ». В настоящее время, сообщили газете «Ингушетия» в Комтуризма региона, проводится конкурс на предоставление финансовой поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.

В ходе совещания были обсуждены вопросы, касающиеся порядка и условий участия в конкурсе, перечня документов, необходимых для участия в нем.

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