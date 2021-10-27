Председатель горсовета столицы Ингушетии принимает участие в сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Впервые в условиях пандемии сессия проходит в очном режиме. Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Магаса, Залина Льянова по указу Президента России с 2016 года является членом Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

В составе российской делегации 18 человек — это главы регионов, спикеры законодательных собраний и члены Совета Федерации. Делегацию страны с 2018 года возглавляет губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В рамках сессий особое внимание уделяется проблемам устойчивого развития регионов, финансовому обеспечению местных органов власти, продвижению принципов демократии и соблюдения прав человека. Работа сессии продлится несколько дней.