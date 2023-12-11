Поздравление

Председатель парламента Ингушетии поздравил Султана Хашагульгова с высоким званием Героя России

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Султан Хашагульгов. Встреча в аэропорту "Магас"

Председатель Народного собрания республики Магомет Тумгоев поздравил боевого офицера Султана Хашагульгова с высоким званием Героя России, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе парламента региона.

Очень символично, что награждение подполковника состоялось 8 декабря, когда на международном форуме-выставке «Россия» проходил день Ингушетии, считает спикер НС.

«Искренне поздравляю Султана — скромного, умного, образованного, умеющего принимать быстрые и четкие решения в сложной боевой обстановке. Мы гордимся теми, кто участвует в специальной военной операции. С первых дней СВО уроженцы Ингушетии встали на защиту Донбасса и с честью выполняют поставленные задачи и являют собой пример любви к Родине. И это качество, которое никогда не потеряет своей актуальности», — подчеркнул Магомет Тумгоев.

Ранее наше издание информировало, что 10 декабря в аэропорту «Магас» имени первого Героя России Суламбека Осканова встречали еще одного прославленного защитника Отечества из Ингушетии — начальника артиллерии сводного мотострелкового подразделения, участника СВО Султана Хашагульгова. Подполковнику, в четвертый раз представленному к ордену Мужества, 8 декабря в Кремле Владимир Путин вручил Звезду Героя Российской Федерации.

Встречать офицера приехали премьер-министр республики Владимир Сластенин, руководители министерств и муниципалитетов, сотрудники администрации Главы и правительства региона, депутаты парламента, военнослужащие, учащиеся Горского кадетского корпуса, юнармейцы, родные и близкие.

Напомним, что благодаря грамотной корректировке заместителя командира полка самоходной артиллерии подполковника Султана Хашагульгова были уничтожены 20 украинских орудий и семь полевых складов с боеприпасами. А также танки, БМП, американские бронемашины MaxxPro, шесть САУ производства НАТО AS-90 и Paladin. Артиллеристы также подбили два танка, две Bradley.

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