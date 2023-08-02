Председатель СК России наградил сотрудника следственного управления по Ингушетии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в Ессентуках в торжественной обстановке вручил знак отличия «За службу закону» сотруднику следственного управления по Ингушетии Руслану Богатыреву.
Как сообщает пресс-служба ведомства, следователь-криминалист следственного отдела по Назрани СУ СКР отмечен за примерное выполнение служебных обязанностей и иные успехи в служебной деятельности. При его участии в текущем году расследовано 9 уголовных дел.
Следственной группой, в состав которой был включен в том числе Руслан Богатырев, проделан большой объем работы по раскрытию преступлений и изобличению виновных лиц, говорится в релизе.