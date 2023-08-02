Награда

Председатель СК России наградил сотрудника следственного управления по Ингушетии

0

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в Ессентуках в торжественной обстановке вручил знак отличия «За службу закону» сотруднику следственного управления по Ингушетии Руслану Богатыреву.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следователь-криминалист следственного отдела по Назрани СУ СКР отмечен за примерное выполнение служебных обязанностей и иные успехи в служебной деятельности. При его участии в текущем году расследовано 9 уголовных дел.

Следственной группой, в состав которой был включен в том числе Руслан Богатырев, проделан большой объем работы по раскрытию преступлений и изобличению виновных лиц, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Коллектив «Газеты «Ингушетия» поздравляет Шамсудина Бокова с назначением на новую должность
Более 260 млн рублей заплатят энергетикам по решению судов должники в Ингушетии
В Ингушетии вырос спрос на ипотечные кредиты
Общественники Ингушетии выступили за предоставление справки об отсутствии ВИЧ при бракосочетании
В Сунже появится оздоровительный центр с бассейном и спортзалом
Абитуриентов Ингушетии призвали выбирать технические специальности
Глава администрации столицы Ингушетии провел прием граждан
Премьер Владимир Сластенин представил коллективу НТРК «Ингушетия» нового руководителя
Центробанк опубликовал финансовую статистику
Национальную телерадиокомпанию Ингушетии возглавил Шамсудин Боков
Минприроды Ингушетии объявила старт конкурса «Надежный партнер — Экология»

Главное

Яндекс.Метрика

 